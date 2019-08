Vuelta: Ein offenes Rennen und drei Österreicher in Spanien

Los geht das Spektakel über 21 Etappen und 3.272 Kilometer am Samstag mit einem Teamzeitfahren in Torrevieja an der Mittelmeerküste, die erste Bergankunft ist am fünften Tag angesetzt; heuer sind vor allem die Pyrenäen in Sachen Gebirge im Programm.

Und neben den drei Österreichern im Peloton ist auch noch ein vierter dabei bei der 74. Spanien-Rundfahrt: Peter Stuppacher, und das erstmals überhaupt in ganz besonderer Mission. Der 65-jährige Niederösterreicher wurde als Präsident der Jury nominiert, das hat es bei den drei großen Landesrundfahrten noch nie gegeben.

Vier Mal war Stuppacher schon Jury-Chef bei Paris– Roubaix, dazu ist er seit 1983 Rennchef der Ö-Tour (Ausnahme: 1986). Die Vorfreude ist groß: "Es ist eine Bestätigung einer jahrelangen Arbeit. Aber vor allem ist es eine riesengroße Verantwortung", sagt Stuppacher.