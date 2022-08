Vuelta: Ein Franzose ist der neue Mann in Rot

Irgendwie lag in der Luft, was sich am Ende der 187,2 Kilometer von Irún - Bilbao dann auch bestätigte: Der Slowene Primoz Roglic, der am Dienstag ins Rote Trikot des Gesamtführenden bei der 77. Spanien-Rundfahrt gefahren war, musste am Mittwoch Platz eins der Gesamtwertung wieder abgeben.

Das Feld mit den Favoriten hatte eine zwölfköpfige Ausreißergruppe im baskischen Hügelland gewähren lassen, und so sicherte sich am Ende der Spanier Marc Soler vom Team Emirates den Tagessieg, der sich im letzten Anstieg abgesetzt hatte und einen Solosieg feierte. Gregor Mühlberger konnte in der letzten Abfahrt knapp 40 Sekunden Rückstand aufholen und attackierte zwei Kilometer vor dem Ziel, musste sich am Ende aber mit dem - starken - neunten Rang begnügen, vier Sekunden lag der Movistar-Profi hinter Soler.

Das Peloton mit Roglic verlor gut fünf Minuten, damit ist nun der Franzose Rudy Molard (Groupama-FDJ) der neue Mann in Rot. Zwei Sekunden dahinter folgt Fred Wright (GBR/Bahrain-Victorious) vor dem Deutschen Nikias Arndt (DSM/+1:09), der dreifache Titelverteidiger Roglic liegt nun mit 4:09 Minuten auf dem fünften Gesamtrang.

Das Ganze dürfte sich freilich schon am Donnerstag wieder ändern - bei der ersten richtigen Bergankunft bei dieser Spanien-Rundfahrt in San Miguel de Aguayo, wo die letzten 20 Kilometer bis hinauf auf 1.131 Meter führen.