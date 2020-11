Vuelta: Carthy siegt, Carapaz in Rot, Großschartner stark

Die zweite Vuelta-Woche endete am Sonntag mit purer Schinderei: Auf den letzten 13 Kilometern ging die zwölfte Etappe der Spanien-Rundfahrt mit bis zu 23,5 Prozent Steigung zu Ende. Am Alto de l’Angliru hatte der 26-jährige Brite Hugh Carthy (Education First) die Nase vorn, dem Ecuadorianer Richard Carapaz reichte der vierte Platz, um wieder die Gesamtführung vom fünftplatzierten Slowenen Primoz Roglic zu übernehmen. Dabei konnte sich der frühere Skispringer noch bei seinem amerikanischen Jumbo-Visma-Kollegen Sepp Kuss bedanken, ohne dessen Hilfe Roglic sich wohl in ein Debakel gequält hätte.

Starker Großschartner

Auch ein Oberösterreicher hatte Grund zur Freude: Felix Großschartner wurde Zehnter (+2:15), somit bleibt der Bora-hansgrohe-Profi auf dem siebenten Gesamtrang.

Am Montag folgt der Ruhetag, der traditionell bei den großen Landesrundfahrten eine heikle Angelegenheit ist: Wer kann wie gut regenerieren, wen wirft das plötzliche Fehlen von Anstrengung im Grenzbereich aus der Bahn? Die Antwort liefert das Einzelzeitfahren am Dienstag. Die Distanz von 33,7 Kilometern zwischen Muros und dem Mirador de Ézaro wird niemanden schrecken - im Gegensatz zum Schlussanstieg: zwei Kilometer mit bis zu 30 Prozent Steigung.