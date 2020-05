Contador zeigt dem Feld sein Hinterrad

2008 hat er seine Heim-Rundfahrt gewonnen, 2012 ebenfalls – und nun schickt sich Alberto Contador an, zum dritten Mal die Vuelta an erster Stelle zu beenden. Und das, obwohl er sich bei der Tour de France im Juli ein Schienbein gebrochen hat. Der 31-jährige Madrilene geht mit 1:36 Minuten Vorsprung auf seinen zweitplatzierten Landsmann Alejandro Valverde in die letzten sechs Etappen, jene am Freitag und Samstag führen noch einmal in die Berge.

Nach seiner Machtdemonstration am Montag zückte Contador wieder die virtuelle Pistole, mit der er seit 2007 feiert. Anfangs war die Geste seine Form der Gegenwehr angesichts der Verdächtigungen, er habe mit Doping- und Frauenarzt Eufemiano Fuentes gearbeitet. Nachdem die spanische Justiz jedoch nach wie vor wenig Interesse an den Tag legt, die Causa komplett aufzuklären (weder wurde die Kundenliste veröffentlicht, noch wurden die gefundenen Blutbeutel ihren Besitzern zugeordnet), wurde die Schussgeste zum Markenzeichen.

Seither wird Contador "El Pistolero" genannt; sein erster Spitzname war übrigens "Pantani" – nach dem italienischen Ausnahme-Bergfahrer, der erst die Tour de France gewann, dann als Dopingsünder entlarvt wurde, in Depressionen verfiel und schließlich unter ungeklärten Umständen tot in einem Hotelzimmer aufgefunden worden ist.