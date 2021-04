Vorbild Primoz Roglic: Ein Trio wechselt von den Skiern aufs Rad

Es ist ein Modetrend in diesem Jahr: Skisportler, die sich aufs Rad setzen – und zwar hauptberuflich. Nun macht Primoz Roglic schon seit einigen Jahren in der Weltklasse von sich reden (2007 war er Skisprung-Juniorenweltmeister mit dem slowenischen Team, 2019 und 2020 gewann er die Vuelta a España), doch momentan steigen immer mehr um.

Den Anfang machte Elisabeth Kappaurer. Im Herbst 2018 und im Herbst 2019 hatte sich die Riesenslalomspezialistin jeweils Schien- und Wadenbein gebrochen, erst links, dann rechts. Ihren letzten Renneinsatz hatte die Bregenzerwälderin am 6. April 2018. Heuer tritt die inzwischen 26-jährige Kombi-Juniorenweltmeisterin des Jahres 2014 (die spätere Olympiasiegerin Michelle Gisin aus der Schweiz wurde damals Fünfte) in die Pedale, und das auch wettkampfmäßig in der Damen-Mannschaft des Teams Tirol. Beim Bundesliga-Auftakt in Leonding wurde Kappaurer Zwölfte.