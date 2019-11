Vor Saisonstart: Die Österreicher werfen sich in Schale

Wer mit der Konkurrenz so richtig Schlitten fahren will, der muss sich in Schale werfen. Niemand wüsste das besser als Wolfgang Kindl und Jonas Müller: Die Rennrodler aus Tirol und Vorarlberg haben sich für die neue Saison hohe Ziele gesetzt, Weltmeister ihres Fachs waren sie ja schon – oder sind es noch.

Im Falle des 31-jährigen Kindl stehen zwei Goldene seit der WM 2017 in Innsbruck-Igls zu Buche, Müller, 22, holte im heurigen Jänner Gold im Sprint. "In der Kategorie Ü 30 zwickt’s ein bissl", räumt Kindl vor dem Saisonauftakt am Wochenende in Igls zwar ein, "aber ich bin gut über den Sommer gekommen und bei den Startzeiten wieder ein bissl näher an den Kollegen dran." Der Knackpunkt ist das G’nack: "Auf dem Schlitten liegt man einfach in einer unguten Position, da gibt es immer wieder Schläge. Aber das wird wohl erst aufhören, wenn ich die Rodel ins Eck stelle."