Von A bis Z: Der Radgeber vor der Tour de France

Sieganwärter Vorjahressieger Geraint Thomas (GBR) vom Team >> Ineos ist in Abwesenheit von Chris >> Froome Favorit. Ebenso Siegchancen zugebilligt werden Romain Bardet (FRA), Nairo Quintana (COL) und Adam >>Yates (GBR).

Tourmalet Legendärer Anstieg in den Pyrenäen. Zum 81. Mal im Tour-Programm, diesmal auf der 14. Etappe mit einer Bergankunft. Kein anderer Berg war so oft im Programm, nirgendwo sonst gab es so viele Triumphe und Tragödien. 1910 war Octave Lapize der Erste auf dem Gipfel. In Richtung der Tour-Organisatoren rief er: „Ihr seid Mörder!“

Unfassbar Zwölf Millionen Fans werden in den drei Wochen an den Straßen stehen. Manche campieren tagelang am Berg, um hautnah dabei zu sein. 16 Millionen Geschenke werden von der Werbekarawane verteilt.

Verkehrsschilder Nötig, um die Strecke abzusichern und auf Gefahrenstellen hinzuweisen. 3600 werden für die Tour aufgestellt.

Wasserträger Helfer, ohne die kein Fahrer den Sieg holen kann. Auch Domestiken genannt. Ihre Aufgabe besteht darin, ihren Chef im Feld zu beschützen, ihm Windschatten zu geben und ihm tatsächlich auch Getränke (Wasser?) vom Begleitfahrzeug zu holen.

X-Chromosom Frauen tauchen hauptsächlich als Staffage auf dem Podium auf. 1984 gab es schon einmal eine Tour für die Frauen, die Grande Boucle Féminine, 2009 wurde das Rennen wieder eingestellt. Immerhin: 40 Prozent der Zuschauer an der Strecke sind weiblich.

Yates, Adam Britischer Allrounder mit Hoffnungen auf den Sieg, 2016 Sieger der >>Nachwuchswertung.

Ziel Seit 1975 stets auf den Champs-Élysées. Traditionell wird der Gesamtführende auf der Schlussetappe nicht mehr angegriffen.