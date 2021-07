Volvo Ocean Race: Im Meer der Demut

Auch Iker Martinez, Skipper der spanischen Telefonica, die in Führung liegt, kann sich auf der Königsetappe keinen Fehler leisten. "Bei null Grad und der permanenten Gefahr durch treibende Eisberge kann zu viel passieren", sagt er. Um Kollisionen zu vermeiden, dürfen die Boote nicht so weit in den Süden wie vorgesehen. Würde so ein Bruchstück der antarktischen Eisplatte den 7,5 Tonnen schweren Kiel abreißen, könnte dies das Todesurteil für die zwölfköpfige Mannschaft sein.Es kommt aber vor, dass die rund 21 Tonnen schweren Yachten den Ozean für kurze Zeit verlassen: Sie können auf Grund der Geschwindigkeit von bis zu 40 Knoten (75 km/h) und hoher Wellen komplett abheben. Dieses fast unvorstellbare Schauspiel hat soeben die Abu Dhabi geboten. Genießen konnte die Crew den spektakulären Augenblick nicht: Ein Schott ging dabei zu Bruch. Da an dieser Querverstrebung im Rumpf die Schwerwettersegel angebracht sind, die auf dieser Etappe zur Standardausrüstung werden, musste die Abu Dhabi nach Auckland zurücksegeln.