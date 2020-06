Schlagabtausch der beiden CL-Starter

Die einen jubelten über einen Kantersieg vor eigenem Publikum und über den bislang souveränsten Auftritt auf der internationalen Bühne; die anderen feierten eine denkwürdige Aufholjagd gegen den deutschen Vizemeister und den bislang größten Erfolg der Vereinshistorie im Europacup. Beide, Hypo Tirol und Aich/Dob, schrieben in der vergangenen Woche österreichische Volleyball-Geschichte. Denn es war das erste Mal, dass zwei österreichische Vereine an einem Spieltag in der Champions League Siege erringen konnten.

Am Dienstag liefern sich die beiden heimischen Europacup-Fighter Aich/Dob (3:2 in Friedrichshafen) und Tirol (3:0 gegen Budweis) einen Schlagabtausch in der Meisterschaft (20.15 Uhr, live in ORF Sport+). Es ist bereits das zweite Duell der Erzrivalen, im ersten Aufeinandertreffen vor vier Wochen in Innsbruck hatten die Hausherren mit 3:1 die Oberhand behalten. "Auswärts gegen Aich/Dob ist immer ein heißes Spiel", weiß der Tiroler Meistermacher Stefan Chrtiansky, "die beiden Teams kennen sich inzwischen so gut, dass dieses Mal wohl die Tagesform diese Partie entscheiden wird."