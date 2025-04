Rückzug als Meister: Der traurige Abschied der Tiroler Volleyballer

Der Kantersieg in der Steiermark war der letzte Auftritt dieser Mannschaft. Serienmeister Hypo Tirol zieht sich aus dem Profisport zurück und wird die nächsten zwei Jahre nur mehr im Nachwuchs aktiv sein. Damit verliert das Sportland Tirol mit einem Schlag das mit Abstand erfolgreichste Team in diesem Jahrtausend.

Das steht gerade heuer in krassem Widerspruch zu den Entwicklungen der letzten Wochen. Am Mittwoch gewannen die Volleyballer von Hypo Tirol mit einem 3:0 in Hartberg zum 13. Mal den Meistertitel .

Der Mann, der hinter dieser Erfolgsgeschichte stand, die vor einem Vierteljahrhundert den Anfang nahm, fühlte sich in den letzten Jahren mehr und mehr allein gelassen.

Nicht nur einmal beklagte sich Hannes Kronthaler wortgewaltig über die schlechten Rahmenbedingungen für den Spitzensport in Tirol. Regelmäßig wurde er mit seinen Forderungen abgeschmettert, um es im Volleyball-Jargon zu sagen.

Das letzte Heimspiel von Hypo Tirol in der Klubgeschichte am Ostersamstag war noch einmal eine finale Bestätigung: Kein Politiker von Stadt und Land ließ sich in der USI-Halle blicken, wie der Verein in einer Aussendung monierte.