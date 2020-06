Vielseitigkeit als königliches Vergnügen

Brav in einer Reihe stellen sich die Briten an, wie es sich so gehört. Mehrere hundert Meter lang sind die Schlangen vor jedem Eingangstor zum Gelände. Und das zweieinhalb Stunden, bevor der Bewerb überhaupt beginnt. Schon in der Früh hatte BBC One im Verkehrsüberblick berichtet: "Sie werden heute überall gut vorankommen. Nur beim Reiten werden mehr als 50.000 Fans erwartet."

50.000 Zuschauer beim Reiten? An einem normalen Werktag?? Zu Mittag???

Die Briten sind verrückt nach Pferden, der Reitsport hat auf der Insel eine ähnliche Bedeutung wie das Skifahren in Österreich. Und BBC One hatte recht. 50.000 kamen zum olympischen Vielseitigkeitsbewerb in den Greenwich Park.