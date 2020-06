Viel Wind um Big Ben

Doch Olympia 2012 im eigenen Land hätte der Commander of the Order of the Britisch Empire (königlicher Ehrentitel) und fast unschlagbare Big Ben um ein Haar verpasst. Nein, nicht etwa durch eine schwache Leistung, sondern durch einen starken Auftritt: Beim Gold Cup in Perth, der offiziellen Finn-WM, sprang er kurz nach der Ziellinie ins Wasser, enterte ein TV-Boot und attackierte sowohl den Fahrer als auch den Kameramann tätlich. Danach ging er wieder per Kopfsprung ab, kletterte in sein Boot zurück und segelte in den Hafen.

Dort brach eine Welle der Empörung über Ainslie herein. Ein dänischer Fotograf hatte den spektakulären Vorfall in neun Sequenzen dokumentiert, Ainslie wurde bestraft und musste so auf den bereits sicheren WM-Titel verzichten.

Der Grund für den spektakulären Auszucker: Das Boot hatte ihn behindert. Eine Sperre blieb ihm erspart, zumal auch viele seiner Gegner oft Schwierigkeiten mit den Motorbootfahrern haben. Außerdem wurden kurz nach einem Bandscheibenvorfall zwei Wirbel operativ ersetzt. Schmerzen und Medikamente – zumindest plausible Erklärungen für den furiosen Wutanfall des sonst so besonnenen Stoikers.