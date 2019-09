Viel Neues bei Tennis-Ass Dominic Thiem

"Ich habe immer gerne im Daviscup gespielt“, sagt Dominic Thiem immer wieder gerne. Am Freitag (ab 17 Uhr MESZ, DAZN) und Samstag wird man ihn auch in Finnland sehen, wenn es darum geht, 2020 in der Weltgruppe zu spielen. Auch wenn Bewegungstherapie nach seiner Virus-Erkrankung primären Charakter hat. „Es gibt nichts Besseres als Matchpraxis.“

Matchpraxis für schwierigere Aufgaben. Nach dem Finnland-Besuch folgen (webenso auf Hartplatz) der Laver Cup in Genf und die Turniere von Peking, Schanghai, Wien und Paris-Bercy, den Abschluss bildet das ATP-Finale im November in London, wo der Ranglisten-Fünfte lediglich theoretisch seinen Platz noch nicht sicher hat. „Ich gehe davon aus, dass ich dabei bin.“