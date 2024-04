Video: Chaos und kuriose Szenen beim Amstel Gold Race der Frauen

Zu kuriosen Situationen kam es beim Amstel Gold Race der Frauen in den Niederlanden. Ein mit einem Motorrad vorausfahrender Polizist kollidierte am Sonntag mit einem PKW, der auf der Strecke wenden wollte. Der Polizist wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht worden.

Da danach polizeiliche Untersuchungen an der Unfallstelle eingeleitet wurden, musste das Rennen unterbrochen werden. Die Athletinnen saßen eine Stunde lang auf der Straße, fuhren dann neutralisiert weiter, bis das Rennen wieder gestartet werden konnte.