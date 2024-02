441.000 Dollar für Gold: Bob Beamon versteigerte seine Medaille

Sein Rekordsprung bei den Olympischen Spielen in Mexiko 1968 gilt als "Jahrhundertsprung" - nun hat US-Weitspringer Bob Beamon seine damit gewonnene Goldmedaille versteigert. Bei der Auktion bei Christie's in New York am Donnerstag legte der neue Besitzer 441.000 US-Dollar (406.939) auf den Tisch. Angaben zur Identität des Käufers der Goldmedaille wurden vom Auktionshaus nicht gemacht.