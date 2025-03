Scharners Mentaltrainer verliert langen Kampf: Valentin Hobel ist tot

Valentin Hobel ist verstorben, nach langer schwerer Krankheit. Der gebürtige Kärntner, der lange in Vorarlberg gelebt hatte, kämpfte zuletzt in der Heimat am Klopeiner See um sein Leben. Alle fünf Kinder des 65-Jährigen waren angereist, um sich am Sonntag noch verabschieden zu können.

Der Mentaltrainer von zahlreichen erfolgreichen Sportlern musste vor zwei Jahren wegen einer erblich bedingten Aorta-Schwäche eine hochriskante Operation im Bauchraum über sich ergehen lassen und war seither massiv geschwächt.