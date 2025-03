Drei offene Fragen für Rapid-Trainer Klauß und eine zur Grgic-Sperre

Allerdings wird der Schnitt durch die starken neun Siege in 14 Europacup-Spielen nach oben getrieben. In der Liga hingegen geht die Tendenz seit November nach unten , mittlerweile ist auch die Heimstärke verloren gegangen .

Nach genau 40 Spielen in dieser Saison hält Rapid bei 20 Siegen, 10 Unentschieden und 10 Niederlagen. Eine schöne Zahlenreihe, die den sehr ordentlichen Punkteschnitt von 1,75 Zählern pro Pflichtspiel ergibt.

Laut oder leise?

Trainer Robert Klauß wollte sich den Fehlstart in die Meistergruppe noch einmal in Ruhe ansehen und erst danach entscheiden, ob die Kritik an der Mannschaft laut oder leise ausfällt.

Fest steht, dass die Pleite einige Fragen aufgeworfen hat, die in Hütteldorf schnell beantwortet werden müssen.