Offensiv-Star Isak Jansson: "Rapid und ich sind eine gute Kombi"

So wie Isak Jansson Fußball spielt, so gibt der Schwede auch Interviews. Die Antworten des 23-Jährige kommen (in perfektem Englisch) flink, präzise und mit Witz. Nur bei einer Frage gerät der Sprinter vor dem Auftakt zur Meistergruppe gegen Salzburg (17 Uhr) ins Straucheln.