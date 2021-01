Olympiasieger wurde beim Sturm auf das Kapitol erkannt

An der Seite von Michael Phelps gewann Klete Keller zwei Mal Olympia-Gold. Außerdem jubelte er einmal über Staffelsilber. Keller war Spezialist für 200 und 400 Meter Kraul. In den Jahren 2000, 2004 und 2008 nahm er an den Olympischen Spielen teil, dabei holte er zwei Mal Bronze über 400 Meter. Noch erfolgreicher war er mit den US-Staffeln über 4 x 200 Meter mit zwei Siegen.

Jetzt steht der 38-Jährige unter Verdacht, Teil des wütenden Mob gewesen zu sein, der am Mittwoch vor einer Woche das Kapitol in Washington stürmte. Mehrere US-Medien, darunter Swimming World, berichten, den Ex-Schwimmer auf Videomaterial erkannt zu haben. Zu sehen ist darauf ein großer Mann im Kapitol, der zweifelsfrei Ähnlichkeit mit Keller hat. Der Mann trägt einen Trainingsanzug des US-Olympiateams. Ob er an gewalttätigen Handlungen beteiligt war, geht aus dem Material nicht hervor.

Bei dem Sturm aufs Kapitol kamen ein Polizist und eine Protestlerin ums Leben. Drei weitere Menschen Menschen starben bei medizinischen Notfällen im und in der Nähe des Gebäudes.