Jubel-Trend: Der "Trump-Tanz" erobert die Sportwelt

In der NFL feiern Football-Spieler ihre Tochdowns mit wackelnden Hüften und eigenwilligen Handbewegungen dazu. In der UFC jubelt einer der besten Kämpfer ebenso über einen gewonnenen Fight. Was hat es mit dieser Jubelgeste auf sich? Ganz einfach: Die Sportler ahmen ihren künftigen Präsidenten Donald Trump nach, der sich zum Lied "Y.M.C.A." von den Village People ähnlich bewegt hat.