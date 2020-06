US-Team: Frauenpower und Männerträume

Bei den Herren sind Bode Miller, 37, und Ted Ligety, 30, die Stars – und in den US-Medien finden nur sie das Interesse. Da mag Travis Ganong die Abfahrt in Santa Caterina gewinnen, wer interessiert, sind die bekannten Namen. Wobei Miller, der sich mehr und mehr den Rennpferden verschrieben hat, sich noch aus einem anderen Grund aufdrängt – er war schon bei der letzten WM in Vail/ Beaver Creek dabei.

Achter war er im Slalom 1999, "das war ziemlich gut für mich. Aber vor allem war es beeindruckend, Hermann Maier und Lasse Kjus zu sehen, mit welcher Intensität sie gefahren sind. Hermann war am Höhepunkt, psychisch wie physisch, er war die Benchmark für alle."

Miller ist derzeit eher keine Benchmark, auch wenn seine Starts in Abfahrt und Super-G fix sind. Der Grund ist seine Bandscheiben-Operation: "Du weißt nicht, ob die Verletzung verheilt ist, bis du dich wieder verletzt. Ich habe ziemlich hart Super-G trainiert und war danach ziemlich fertig. Aber es hat sich nicht anders angefühlt als so oft schon in meiner Karriere. Wenn mich Trainer Sasha Rearick aufstellt, muss ich alles dafür tun, damit ich das Rennen gewinne."

Das, so viel strahlt Miller vor den knapp 100 Zuhörern aus, wird er auch. Auch wenn er sicher weniger Chancen hat als Teamkollege Ligety, der in Schladming 2013 drei Goldene abgeräumt hat. "Der Berg hier ist gut für mich", glaubt der 30-Jährige – und spricht nach Problemen im Jänner eine Drohung an die Konkurrenz aus: "Ich fahre wieder besser als in weiten Teilen dieser Saison."

Und als wolle er allen Nicht-Amerikanern noch vorab den Rest geben, fügt Speed-Coach Rearick an: "Es ist eine Ehre, mit einem so großartigen Team zu arbeiten." Immerhin applaudiert das Journalisten-Plenum nicht.