Nach Rekord-Kauf der L.A. Lakers: So viel Geld steckt im US-Sport

Oder man geht mit seinen 10 Milliarden Dollar in den Prater, setzt sich ins Riesenrad und dreht einfach einmal 600 Millionen Runden.

Mark Walter hat sich dafür entschieden, sich um 10 Milliarden Dollar einen Basketballklub zu gönnen. Nicht irgendeinen Klub: Die Los Angeles Lakers zählen zu den berühmtesten Vereinen und Sportmarken der Welt . Und genau darum geht es ja gerne in den USA, diesem Land der unbegrenzten Vermarktungsmöglichkeiten.

Bei der NBA-Titelvergabe (Entscheidungsspiel Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers) in der Nacht auf Montag blieb dem 17-fachen Champion aus Los Angeles nur die Zuseherrolle. In den vergangenen 15 Jahren hatte es für die Lakers nur zu einem einzigen Titel gereicht.

Das Forbes-Magazin wies 2024 diese Klubs als wertvollste Sportteams der Welt aus. In diesem Ranking sind die jüngsten Entwicklungen noch nicht berücksichtigt.

Trotzdem ist der Kultklub aus Los Angeles der Krösus der Liga und laut den Analysen des Forbes-Magazins die unangefochtene Nummer 1 unter allen NBA-Vereinen. Allein im letzten Geschäftsjahr verbuchten die Lakers Gewinne in Höhe von 165 Millionen Euro .

© USA TODAY Sports via Reuters Con/Jayne Kamin-Oncea

Das erklärt auch das große Investment von Mark Walter in die Lakers, die so prominente wie populäre Spieler wie Kareem Abdul-Jabbar Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant oder jetzt LeBron James in ihren Reihen hatten.

Die 10 Milliarden Dollar toppen auch noch einmal die 6,1 Milliarden, um die vor wenigen Wochen der Ligarivale und Rekordmeister Boston Celtics verkauft wurde.