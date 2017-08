Der Steirer Sebastian Ofner ist bereits in der ersten Qualifikationsrunde der US Open ausgeschieden. Der Wimbledon-Sensationsmann unterlag dem Australier Akira Santillan am Dienstag in drei Sätzen. Der als Nummer 23 gereihte Kitzbühel-Halbfinalist musste sich dem ungesetzten Rechtshänder 6:3,3:6,4:6 beugen.