Uruguay holt gegen Fidschi den dritten Sieg bei einer Rugby-WM

Der erst dritte Erfolg Uruguays bei einer WM – dazu der erste seit 16 Jahren – schien in Reichweite. 1999 hatten sie gegen Spanien gesiegt, 2003 gegen Georgien, doch Fidschi war von der Papierform her doch ein anderes Kaliber. Allerdings hatten die Herren aus der Südsee ein Handicap, denn Fly-Half und Kicker Josh Matavesi hatte einen rabenschwarzen Tag und setzte auch den Penalty neben die Stangen, den Fidschi kurz nach Wiederanpfiff zugesprochen bekam.

Zwar konnte sich Api Ratuniyarawa mit Fidschis drittem Try auszeichnen (17:24, 47.), doch abermals verfehlte Matavesis Kick die Stangen. Auf der anderen Seite tat es ihm auch Felipe Berchesi (aus großer Distanz) mit einem Penalty gleich, doch der nächste passte, womit es 17:27 hieß.

Fidschi hatte inzwischen Nikola Matawalu aufs Feld gebracht, was sich in der 60. Minute mit dem Try zum 22:27 bezahlt machte, nun durfte der eingetauschte Ben Volavola die Conversion neben das Ziel treten. Mit einem Penalty vier Minuten vor dem Ende schrieb Berchesi seine letzten drei Punkte in diesem Spiel aufs Scoreboard, für den Endstand von 27:30 sorgte in der Nachspielzeit abermals Matawalu.