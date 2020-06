Universiade: 12.000 Studenten aus 170 Nationen

Das Semester mag vorbei sein, aber für 34 österreichische Studenten steht trotzdem noch kein Urlaub auf dem Programm. Ab Freitag nehmen die heimischen Universitätssportler an der 27. Sommer-Universiade in Kasan teil. Mehr als 12.000 Studenten aus 170 Nationen stellen sich dem Wettstreit, der seit 1959 im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen wird. Bei der Premiere in Turin wurde in sieben Kategorien gekämpft, 54 Jahre später sind 27 Sportarten in Russland vertreten.

In 12 Disziplinen werden österreichische Universitätssportler antreten. Auch Wasserspringer Constantin Blaha, der sich im Juni bei der EM in Rostock vom 1-Meter-Brett den vierten Platz erkämpfte, ist dabei. Genauso wie 1500-Meter-Spezialist Andreas Vojta. Der Wiener hatte Österreich im Vorjahr bereits bei den Olympischen Spielen in London vertreten. Ob seiner Leichtathletik-Kollegin Beate Schrott in Kasan dabei sein wird, ist noch ungewiss. Die Hürdensprinterin, die Anfang dieser Woche die letzte Prüfung für ihr Medizin-Studium absolviert, hat das Training nach ihrer Oberschenkelblessur zwar wieder aufgenommen, ihr Antreten bei den Weltsportspielen ist aber noch nicht sicher. Die Niederösterreicherin hätte ihren Vorlauf am 10. Juli.

Fahnenträgerin bei der Eröffnung am Samstag wird Synchronschwimmerin Nadine Brandl sein.