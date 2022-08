Überraschungsmann Jesús Herrada gewinnt die siebente Vuelta-Etappe

Überraschendes Finale

Mit einer Minute Vorsprung gingen die Ausreißer auf die letzten zehn Kilometer, doch weil Trek-Segafredo seine Energie bereits am Puerto de San Glorio verpulvert hatte und Bora-hansgrohe auch nicht unbedingt die Notwendigkeit sah, für Sam Bennett aufs Tempo zu drücken, kamen die Ausreißer dann eben doch durch.

Im Fünfersprint sicherte sich Jesús Herrada (ESP/Cofidis) den Tagessieg vor Samuele Battistella (ITA/Astana) und Fred Wright (GBR/Bahrain-Victorious), den Sprint des Hauptfeldes gewann Sam Bennett, womit er sein Grünes Trikot verteidigte. Und Remco Evenepoel darf auch in die 153,4 Kilometer am Samstag in Rot gehen – dann wird es wieder bergiger, samt steilem Finale hinauf zum Colláu Fancuaya. Für Herrada war es der größte Erfolg seit seinem Etappensieg bei der Vuelta 2019, dementsprechend schluchzte der 32-Jährige die Freude nur so hinaus.