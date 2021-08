Überraschend verstorben: Die Darts-Welt trauert um Kyle Anderson

Anderson feierte seinen größten Erfolg 2017, als er das Auckland Darts Masters in Neuseeland für sich entschied. 2018 erreichte er zudem mit Landsmann Simon Whitlock für Australien das Halbfinale beim World Cup of Darts.

Zudem nahm Anderson an sieben Weltmeisterschaften teil, sein bestes Abschneiden war der Einzug in die dritte Runde. Zuletzt kehrte er aufgrund der Corona-Pandemie in seine Heimat zurück und gab Anfang 2021 auch die Tour-Karte ab. Zahlreiche Darts-Star trauern um den 33-Jährigen, darunter Whitlock, aber auch Gary Anderson oder Michael Van Gerwen.