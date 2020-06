Überfall vor der Darts-WM

Rowby

London

London

Rodriguez

Christian Perez

Rowbys

Rowby

flog schon am Donnerstag nach, um sich an die besondere Atmosphäre inAlexandra Palace zu gewöhnen. „Das ist doch etwas ganz Besonderes, auch wenn ich schon vor 10.000 Zuschauern gespielt habe.“ Bei der Nachwuchs-WM inschaute sich gleich am ersten Abendan. Der Philippino schied aus, aber der Darts-Sport ist in dessen Heimat hoch angesehen. So ist auchVater Sonny ein ausgezeichneter Darts-Spieler.sagt: „Ich habe mit zwei Jahren die ersten Pfeile geworfen, war viel bei Turnieren mit.“ Trotzdem hat er sich erst vor fünf Jahren entschieden, Darts professioneller zu betreiben. „Mein Vater war ja sehr erfolgreich, aber er hat wegen uns Kinder immer kürzertreten müssen. Ich wollte ihm etwas zurückgeben.“

Trainingsscheibe in der Praxis

2014 war das erfolgreichste Jahr seiner noch jungen Karriere. Anfang des Jahres nahm ihn ein englischer Sponsor unter die Fittiche. Dennoch arbeitet er von Montag bis Donnerstag in Wien als Zahnarztassistent. „Ich will im Jänner meinen Abschluss machen.“ Sein Chef hat Verständnis für Rowbys Sport, ließ ihm eine Trainingsscheibe in der Ordination aufstellen und gibt ihm für Turniere frei.

Dieses Jahr hat Rowby schon Topstars wie Lewis, Anderson oder White geschlagen. „Er hat vor großen Namen keinen Respekt“, sagt Mentor Suljovic. „Oh, doch“, widerspricht Rowby. „Aber nicht vor der Scheibe, da haben die anderen auch nur drei Pfeile in der Hand.“

Trotz seiner Unbekümmertheit zählt Rodriguez nicht zu den Favoriten. Setzt man einen Euro auf einen Weltmeister Rodriguez, werden 500 ausbezahlt.