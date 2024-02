Führung im Turn-Weltcup: Tochter eines Ex-ÖFB-Spielers sensationell

In der ägyptischen Hauptstadt gewann Mörz die Qualifikation mit drei Zehntelpunkten Vorsprung auf die Panamesin Hillary Heron und weiteren drei Hundertstel Vorsprung auf Japans Mana Okamura . Die acht Finalistinnen kommen aus acht verschiedenen Ländern, bei sechs von ihnen geht es am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr MEZ um die ersten wichtigen Punkte für die Olympia-Qualifikation.

Die vier Kunstturn-Weltcups in Kairo (15.-18.2.), in Cottbus (22.-25.2.), Baku (7.-10.3.) und Doha (17.-20.4.) bilden für Einzelgeräte-Spezialistinnen die letzte Chance, sich noch für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. Die drei besten Ergebnisse werden pro Sportlerin gewertet, pro Gerät gibt es noch zwei namentliche Olympia-Startplätze.