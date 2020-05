Türkischer Boxer erstach Freundin, gestand Tat auf Twitter

"Du hast zwei Leben genommen, deine Augen sind nun erhellt", schrieb Selim Ahmet Kemaloglu in den frühen Sonntagsstunden. Seinen morbiden Tweet untermalte der 26-Jährige mit zwei türkischen Flaggen. Wenige Stunden später wurde der Boxer in seiner Wohnung in Muglu, einer Stadt im Südwesten der Türkei, festgenommen. Kemaloglu steht im Verdacht, seine Freundin umgebracht zu haben.

Medienberichten zufolge hat Kemaloglu die Rettung selbst angerufen und zwar nachdem er seiner 25-jährigen Freundin Zeynep Senpinar mit einem Brotmesser mehrere Stiche versetzt hatte. Einer davon, der im Brustbereich der Studentin landete, soll tödlich gewesen sein, will der TV-Sender NTV erfahren haben. Auch Blutergüsse am Hals hätte die vorläufige Autopsie ergeben.