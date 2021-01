Trotz Corona: Super Bowl wird mit 22.000 Fans stattfinden

22.000 Football-Fans werden trotz der Covid-19-Pandemie die 55. Super Bowl am 7. Februar in Tampa/Florida als Gäste im Stadion erleben dürfen. Wie die NFL am Freitag mitteilte, werden davon 7.500 Personen aus dem Gesundheitssektor mit vorhandenem Impfschutz zum Liga-Endspiel im Raymond James Stadium eingeladen. Die NFL wolle damit den Beschäftigten in dem Bereich für ihren "außergewöhnlichen Einsatz" während der Pandemie danken, erklärte Commissioner Roger Goodell.