Trotz 2:1-Pokalsieg: Die Bayern in der Sinnkrise

"Wo will er mit dieser Mannschaft hin?" So titelte die Süddeutsche Zeitung ihren Nachbericht zum 2:1-Sieg der Münchner Bayern beim Zweitligisten Bochum in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Mit "er" ist Trainer Niko Kovac gemeint, obwohl der Kroate nach dem Double in der vergangenen Saison in dieser sogar drei Titel holen könnte.

Es ist die Art und Weise, wie der deutsche Rekordmeister derzeit Fußball spielt, der bei vielen Experten und Kommentatoren, aber auch im Klub selbst die Alarmglocken läuten lässt. Seit dem 7:2-Triumph in der Champions League bei Tottenham Hotspur sind dem Spiel der Münchner Glanz und Gloria abkommen. Auch der Erfolg in Bochum war alles andere als überzeugend.