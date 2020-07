Trimmel auch Box-Staatsmeisterin

Mit dem Finalkampf im Leichtgewicht der Frauen (bis 60 kg) sind am Donnerstag die Box-Staatsmeisterschaften in der Wiener Kurt-Kucera-Halle würdig gestartet. Die Deutsche Wahlwienerin Nicole Wesner bekam es dabei als amtierende Meisterin mit einer harten Aufgabe aus dem Burgenland zu tun.

Namensvetterin Nicole Trimmel, 13-fache Staatsmeisterin und aktuelle Weltmeisterin im Kickboxen, war im Sommer ins "klassische Fach" gewechselt und verpasste bei der Box-WM in China glücklos die Chance auf eine Teilnahme bei der Olympia-Premiere in London. Obwohl sie sich mittlerweile wieder auf ihre Stammdisziplin konzentriert, ließ sie sich ein Antreten in Wien nicht nehmen.

Im auf vier Mal zwei Minuten angesetzten Finalkampf brauchten die beiden Kontrahentinnen bei anregender Stimmung in der Halle ein wenig, um in die Gänge zu kommen. Zu gut kannte man sich aus gemeinsam absolvierten Trainingseinheiten, die erste Runde endete 1:1. In den Runden zwei und drei setzte die erfahrenere Trimmel dann die klareren Treffer und gewann jeweils 4:3. Titelverteidigerin Wesner musste in der Schlussrunde alles auf eine Karte setzen und wurde dabei ausgeboxt. Die 15:11-Entscheidung der Punktrichter zugunsten von Trimmel ging am Ende in Ordnung.

"Es ist nicht alltäglich in zwei Sportarten Staatsmeisterin zu werden. Jetzt geht es bald zur Kickbox-EM nach Ankara", freute sich Trimmel. Für ihre Kontrahentin Wesner, die sich durch die Niederlage nicht entmutigen lassen soll, geht der Weg als Boxerin weiter. In Wien wird noch bis Samstagabend um weitere Titel gekämpft.