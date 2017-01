Traumfinale zum Saisonstart: Das Gigantenduell in Katar

Beim Wüsten-Turnier in Doha (Katar) kommt es Samstag (16 Uhr, MEZ, Eurosport) zum Giganten-Finale zwischen den ATP-Besten Andy Murray und Novak Djokovic. Während der Ranglisten-Erste Murray, der im Achtelfinale gegen Gerald Melzer seine liebe Not hatte, im Halbfinale mit Tomas Berdych relativ kurzen Prozess machte und 6:3, 6:4 gewann, musste Djokovic in seiner Partie gegen den spanischen Routinier Fernando Verdasco fünf Matchbälle abwehren, um am Ende noch 4:6, 7:6(7), 6:3 zu gewinnen.

Im direkten Duell der derzeit mit Abstand besten Spieler der Welt führt der Serbe Djokovic 24:11. Das bislang letzte Duell gewann allerdings Olympiasieger Murray - im November im Endspiel des ATP-Finales. Im Vorjahr teilten sich die beiden Superstars drei der vier Grand-Slam-Titel auf und gewann sieben von neun ATP-1000-Turnier.

Es ist der Höhepunkt vor den Australian Open, die am 16. Jänner starten. Favoriten: Murray und Djokovic. Logisch.