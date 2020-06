Traum von Tour de France & Olympia

Mit dem Roten Trikot für den besten Sprinter beim Giro d’Italia ist es wegen eines Punktes nichts geworden für Bernhard Eisels Teamkapitän Mark Cavendish – dennoch blickt der steirische Road Captain des britischen Teams Sky zufrieden auf die erste große Landesrundfahrt des Jahres zurück.



Und der 31-jährige Wahl-Kärntner blickt auf die nächsten Höhepunkte: Zunächst einmal auf die Tour de France, die er wohl erneut als Edelhelfer von Jungvater Cavendish ("früher hat er auf Sportwagen am Straßenrand gezeigt, jetzt zeigt er auf Mütter mit Kinderwagen") bestreiten wird, und dann natürlich die Olympischen Sommerspiele in London.



Dort wird Eisel ziemlich sicher als eine Hälfte des österreichischen "Teams" starten, die andere wird wohl Thomas Rohregger oder Daniel Schorn bilden. Vorerst aber versucht Eisel, seine notorischen Knieprobleme in den Griff zu bekommen. Auslöser ist das um rund einen Zentimeter zu kurze rechte Bein, nach Untersuchungen im Sky-Hauptquartier in Manchester bekommt er nun eine um zwei Millimeter größere Erhöhung in den rechten Schuh. Im Alltag verzichtet er darauf. "Leider. Aber bei den paar Metern, die ich zu Fuß geh`..."