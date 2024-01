Trauer im Judo und im Sportjournalismus um Olympiateilnehmer

Österreichs Sport trauert um Lutz Lischka. Der Wiener verstarb am Wochenende kurz vor seinem 80. Geburtstag (30. Jänner). Lischka war Fünfter im Judo im Mittelgewicht (bis 80 Kilo) bei den Olympischen Spielen 1972 in München, mit der österreichischen Mannschaft EM-Dritter 1970 in Berlin und mit dem JC Manner Wien fünfmal Staatsmeister.