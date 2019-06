Tour-Sieger im Pech: Nach Froome ist auch Thomas gestürzt

Auch Tom Dumoulin hat Kummer

Nach seinem vorzeitigen Ausstieg beim Critérium du Dauphiné und einem Eingriff am schmerzenden Knie am Sonntag muss Tom Dumoulin ( NED) noch einige Tage länger pausieren als erhofft – ein für diese Woche geplantes Höhentraining in den französischen Alpen musste der Giro-d’Italia-Sieger des Jahres 2017 absagen, weil das Gelenk noch nicht für diese Belastungen bereit ist.