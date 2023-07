Tour of Austria wird auch auf dem Glockner zum Fest für die Gäste

Bei der Tour of Austria dreht sich alles um Jhonatan Narvaez. Nachdem der Ecuadorianer bereits am Montag in Innsbruck den Etappensieg gefeiert hatte, legte der Ineos-Profi 24 Stunden später einen drauf und gewann das Teilstück von Sillian nach St. Johann/Alpendorf, das auch über den Großglockner führte.

Glocknerkönig wurde der Deutsche Jonas Rapp.