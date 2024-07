Nach dem tragischen Todesfall: Schlussetappe der Tour of Austria als Gedenkfahrt

Die Tour of Austria wird am Sonntag trotz des Todes von André Drege fortgesetzt. Die Schlussetappe in Tirol wird allerdings verkürzt und neutralisiert als Gedenkfahrt ausgetragen. Dadurch steht der Gesamtsieg des Italieners Diego Ulissi fest. Sein österreichischer UAE-Teamkollege Felix Großschartner beendet die vom folgenschweren Sturz des Norwegers am Samstag in der Abfahrt vom Großglockner überschattete Rundfahrt auf Platz vier.