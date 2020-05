Tour: Kampf gegen Kälte und Konkurrenz

Sommer? Welcher Sommer? Rund 200 Radsportler mussten am Sonntag vom Col du Galibier aus Kälte und Schnee gerettet werden: Die Freizeitradler hatten an einem Hobbyrennen teilgenommen, Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und Schnee auf der 2645 Meter hoch gelegenen Passhöhe brachten etliche in ernsthafte Schwierigkeiten.



Am Donnerstag haben die Profis bei der Tour de France das gleiche Ziel; Dienstag Mittag fielen wieder Schneeflocken auf den Pass. Dabei ist der Galibier nicht einmal das Dach der heurigen Tour de France: Das ist - ebenfalls am Donnerstag - der 2744 Meter hohe Col d'Agnel.