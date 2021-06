Tour de Suisse: Letzte Etappe an Mäder, Ineos setzt den Erfolgslauf fort

Am Freitag war er Dritter auf der sechsten Etappe der Tour de Suisse, nachdem er in einem Dreiersprint gegen Andreas Kron und Rui Costa keine Chance hatte, am Sonntag wollte Hermann Pernsteiner auf Nummer sicher gehen. Auf der Schlussetappe von Andermatt via Oberalp-, Lukmanier- und Gotthardpass zurück zum Startort schloss der 30-Jährige vom Team Bahrain-Victorious nach knapp 50 der 159,3 Kilometer zu einer großen Ausreißergruppe auf.

Auf dem Weg durchs Tessin Richtung Gotthard-Südrampe wurde diese kleiner und kleiner, und 21,3 Kilometer vor dem Ziel ließ der 1,68 Meter kleine Kletterer aus der Buckligen Welt dann seinen um 22 Zentimeter größeren Fluchtgefährten Tiesj Benoot (BEL/DSM) stehen und düste solo über das Kopfsteinpflaster der alten Passstraße den Gotthard hinauf. Allerdings vergeblich, 18 Kilometer vor dem Ziel war er vom Feld der Favoriten gestellt – und wurde durchgereicht, der Akku des Niederösterreichers war leer.

Dass die Prominenz so aufs Gas drückte, hatte einen guten Grund: das Kopf-an-Kopf-Duell um den Gesamtsieg zwischen Ineos’ Ecuadorianer Richard Carapaz und dem Kolumbianer Rigoberto Urán. 17,3 Kilometer vor dem Ziel attackierte Urán, im Wissen, dass er nur 17 Sekunden auf Carapaz aufzuholen hat. Doch der Leader konnte den Angriff kontern und hängte sich wieder ans Hinterrad seines ersten Verfolgers.