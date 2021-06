Tour de Suisse: Andreas Kron siegt, Hermann Pernsteiner auf Platz 3

Mit dem Sieg des Dänen Andreas Kron endete am Freitag die sechste Etappe der Tour de Suisse, und für ein Rufzeichen sorgte auch Hermann Pernsteiner, der die Klettertour durch drei Kantone auf Platz drei beendete. Am Ende der 130 Kilometer von Andermatt nach Sedrun schlüpfte Richard Carapaz aus Ecuador wieder ins Gelbe Trikot des Gesamtführenden, das sich der Ineos-Profi ja am Donnerstag gesichert hatte.

An sich hätten die Fahrer ja nur 23 Kilometer vom Start ins Ziel gebraucht, die Veranstalter aber schickten das Feld über den Umweg via St.-Gotthard-Pass hinab nach Biasca ins Tessin und via Lukmanier-Pass nach Graubünden.

Bald bildete sich eine große Ausreißergruppe, zu der auch Hermann Pernsteiner von Bahrain-Victorious gehörte. Von dieser setzte sich der Spanier David de la Cruz im Anstieg zum Lukmanier ab, der Emirates-Profi wurde aber sechs Kilometer vor dem Ziel vom Niederösterreicher und seinen verbliebenen Kollegen wieder eingeholt.

An der Fünf-Kilometer-Marke lag ein Trio vorn: Pernsteiner, der Portugiese Rui Costa (Emirates), der am Montag auf nasser Straße auf dem Asphalt gelandet war, und der Däne Andreas Kron (Lotto Soudal).