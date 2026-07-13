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Sport

Tour de France: Presseauto rast in Absperrung, 8 Verletzte

Medienberichten zufolge soll der Fahrer des Pressewagens wohl einen Schwächeanfall erlitten haben. In der Region war es am Sonntag bis zu 40 Grad heiß.
13.07.2026, 13:31

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Vor dem Zieleinlauf der neunten Etappe der Tour de France ist es am Sonntagabend zu einem Unfall mit einem Begleitfahrzeug der Presse gekommen. Bei der Ankunft in Ussel prallte eines der Fahrzeuge der Journalisten der französischen Sportzeitung „L'Equipe“ weniger als 500 Meter vor der Ziellinie gegen die Absperrungen entlang der Strecke, wie die Zeitung selbst berichtete. Acht Personen, die sich hinter den Absperrungen befanden, seien bei dem Unfall verletzt worden.

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Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein, um die Umstände des Unfalls aufzuklären. Der örtliche Sender Ici Limousin, dessen Leiter unmittelbar Augenzeuge des Unfalls wurde, berichtete, dass der Fahrer des Pressewagens wohl einen Schwächeanfall erlitten habe. In der Region war es am Sonntag bis zu 40 Grad heiß, weshalb die Etappe der Tour verkürzt worden war - ein Novum in der langen Geschichte der Rundfahrt.

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