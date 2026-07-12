Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Van der Poel gewinnt 9. Tour-de-France-Etappe
Mathieu Van der Poel setzte sich bei knapp 34 Grad im 700 Meter langen Schlussanstieg durch.
Ex-Weltmeister Mathieu Van der Poel hat die verkürzte Hitze-Etappe der 113. Tour de France im Zentralmassiv gewonnen. Der Klassikerspezialist setzte sich nach 154,6 hügeligen Kilometern zwischen Malemort und Ussel im Sprint einer Ausreißergruppe vor Tobias Halland Johannessen und Tom Pidcock durch.
Für den 31 Jahre alten Niederländer ist es der insgesamt dritte Etappensieg bei der Tour. In der Gesamtwertung bleibt Tadej Pogacar vor Jonas Vingegaard.
Kommentare