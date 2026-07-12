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Sport

Van der Poel gewinnt 9. Tour-de-France-Etappe

Mathieu Van der Poel setzte sich bei knapp 34 Grad im 700 Meter langen Schlussanstieg durch.
12.07.2026, 18:07

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Agenturen, A.D.  |   |  Aktualisiert vor 3 Minuten

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