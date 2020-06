Tour de France: Sky kennt keine Limits

"Sky hatte in den ersten Jahren nicht den durchschlagenden Erfolg", sagt Bernhard Eisel, der im Winter mit Cavendish von HTC-Highroad zu den Briten kam. Das ist heuer anders. Und es ist das Resultat eines perfekten Umfelds, das im britischen Rad-Zentrum in Manchester errichtet wurde. "Es gibt dort ein Radstadion, eine Indoor-BMX-Arena", sagt Eisel, "und ich habe noch nie so viele Menschen wie dort gesehen, die nur Radsport im Kopf haben."



Sportwissenschaftler, Top-Trainer, Material- und Ernährungsexperten gehören zum Stab, "das sind Dinge, die es so im Radsport lange nicht gab, die dich aber nach vorne bringen", sagt Teammanager David Brailsford.



2008 ist der Waliser von der BBC als Sportpersönlichkeit des Jahres in der Kategorie Trainer ausgezeichnet worden – nachdem das britische Rad-Olympiateam in Peking 14 Medaillen geholt hatte, davon acht in Gold. Der heute 48-jährige Sohn eines Bergführers war in den 1980er-Jahren vier Jahre lang Radprofi in Frankreich, kehrte aber mit nur 23 Jahren in seine Heimat zurück und studierte Sportwissenschaften und Psychologie. Er blieb dem Radsport treu: zunächst als Berater beim britischen Verband, später als Leistungssportdirektor.



Die Erfolge stellten sich nicht zuletzt auch in Person von Bradley Wiggins ein, der schon 2003 Bahn-Weltmeister in der Einerverfolgung wurde und ein Jahr später auch auf der Olympiabahn von Athen siegte; das wiederholte der heute 32-Jährige 2008 in Peking.