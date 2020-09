Tour de France: Roglic baut Führung aus, Martinez Etappensieger

Daniel Martinez hat die 13. Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der 24-jährige Kolumbianer vom Team Education First setzte sich am Freitag bei der Bergankunft nach 191,5 km in Puy Mary im Zweier-Sprint gegen den Deutschen Lennard Kämna durch. An der Spitze der Gesamtwertung baute der Slowene Primoz Roglic seine Führung aus und liegt nun 44 Sekunden vor seinem Landsmann Tadej Pogacar.

Pogacar schob sich an Egan Bernal vorbei. Der Tour-Vorjahressieger aus Kolumbien büßte mehr als eine halbe Minute ein und liegt als Gesamt-Dritter nun 59 Sekunden hinter Roglic. Bernal zeigte auf der Etappe mit nicht weniger als sieben kategorisierten Anstiegen abermals eine kleine Schwäche.