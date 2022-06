Tour de France: Razzien beim Titelverteidiger, Großschartner in Form

So holprig der Saisonstart war, so gut ist Felix Großschartner mittlerweile in Fahrt. Der Gewinn der Staatsmeistertitel in Einzelzeitfahren und Straßenrennen war die Krönung der letzten acht Wochen, die dem 28-jährigen Oberösterreicher jeweils drei Top-Ten-Plätze bei der Tour de Romandie (Dritter beim Prolog) und der Tour de Suisse beschert hat, zudem beendete der Bora-hansgrohe-Profi die Schweiz-Rundfahrt auf dem siebenten Gesamtrang.

Im 13 Kilometer kurzen Einzelzeitfahren zum Auftakt der Tour de France geht es am Freitag kreuz und quer durch Kopenhagen, danach stellt sich Großschartner wieder in den Dienst seiner heuer so starken Teamkollegen um den Russen Alexander Wlasow, der das Aufgebot des deutschen Teams anführt.