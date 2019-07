Tour de France: Julian Alaphilippe zieht davon

Die Österreicher hatten erwartungsgemäß nichts mit der Entscheidung zu tun, Bester war Patrick Konrad (Bora-hansgrohe), der mit 1:48 Minuten Rückstand 25. wurde und vom elften auf den 14. Rang zurückfiel.

Pech hatte Wout van Aert: Der Belgier von Jumbo-Visma, der heuer bei der Tour schon als Etappensieger gefeiert worden ist, blieb an einem Absperrgitter hängen, stürzte schwer – und landete mit erheblichen Schnittverletzungen am Oberschenkel im Spital. Und auch Konrads Teamkollege Maximilian Schachmann stürzte und verletzte sich an der linken Hand, der Deutsche schleppte sich unter Schmerzen ins Ziel.

Am Samstag geht es steil bergauf: die 117,5-Kilometer-Etappe in den Pyrenäen führt von Tarbes über den 1470 Meter hohen Col du Soulor und endet mit der Ankunft auf dem legendären Tourmalet (2115 m).