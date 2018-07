Tour de France: Festwochen für Radsport-Gourmets

Da kann kommen, was will, da kann abstürzen, wer will, da kann betrügen, wer will: Le Tour gewinnt immer. Die Frankreich-Rundfahrt ist größer als ihre Teilnehmer, größer als ihre Skandale, sie ist wohl der beste Grund, im Sommer nicht ins Freibad zu gehen, sondern auf der Couch zu knotzen und sich stundenlang das Geschehen im Fernsehen anzuschauen – oder überhaupt vor Ort.

Heuer gibt es für Österreicher gleich drei Argumente, um sich kurzfristig nach Frankreich zu begeben – auch wenn Patrick Konrad nach seinem so starken Frühjahr und Frühsommer (Siebenter bei Paris–Nizza, Zehnter bei Baskenland-Rundfahrt und Flèche Wallonne, Siebenter beim Giro d’Italia) eine Pause einlegen muss, um bis zur WM in Innsbruck wieder in diese beeindruckende Form zu kommen, zuletzt hat der Mödlinger auch gekränkelt.

Dennoch schickt der in Kufstein angesiedelte deutsche Rennstall Bora-hansgrohe ein Team mit zwei Oberösterreichern ins Rennen, Lukas Pöstlberger (26) ist ja nach seinem Etappensieg beim Giro 2017 in aller Munde, und Gregor Mühlberger (24) zeigte seine Kletter-, Flucht- und Zeitfahrqualitäten bei der Tour de Suisse mit vierten Plätzen in Teamzeitfahren und auf der Bergetappe nach Arosa. Beide sollen vor allem helfen, ob nun dem slowakischen Sprintstar Peter Sagan oder dem polnischen Gesamtklassementfahrer Rafal Majka, doch wenn sich die Gelegenheit ergibt, werden sie auch mit Ausreißergruppen ihre Chancen erhalten.

Der Dritte im rot-weiß-roten Bunde ist Michael Gogl, 24, der für Trek-Segafredo um den Niederländer Bauke Mollema in die Pedale tritt. Sein fünfter Rang bei der Tour des Fjords in Norwegen sowie ein siebenter Etappenrang bei der Tour de Suisse sprechen ebenfalls für eine solide Form des mit 1,86 Metern für einen Radprofi ungewöhnlich großen Oberösterreichers – und für mögliche Überraschungen.