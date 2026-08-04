Verbotener BH-Trick? Kuriose Debatte bei der Tour de France Femmes

Zwei Etappen, zwei Siege, Gelbes Trikot: Lorena Wiebes hat der Tour de France Femmes bisher ihren Stempel aufgedrückt. Vor dem ersten Einzelzeitfahren am Dienstag wird im Fahrerfeld allerdings nicht nur über Favoritinnen und Taktik gesprochen. Mehrere Teams vermuten, dass einzelne Fahrerinnen mit einer unerlaubten Aerodynamik-Hilfe an den Start gehen könnten. Die Vorwürfe richten sich gegen keine namentlich genannten Konkurrentinnen.

Wie das niederländische Radsportportal WielerFlits berichtet, soll bei Zeitfahren vereinzelt künstliche Polsterung im Sport-BH verwendet werden. Durch die veränderte Körperform werde der Luftstrom günstiger über den Oberkörper geleitet, wodurch sich der Luftwiderstand verringern könne. Im Kampf gegen die Uhr könnten wenige Sekunden bereits den Unterschied machen. Der Aerodynamik-Forscher Bert Blocken von der Heriot-Watt University hält einen solchen Effekt für plausibel. Seine Berechnungen zeigen, dass sich der Luftwiderstand durch eine gezielte Veränderung der Brustpartie messbar reduzieren lässt. Unter optimalen Bedingungen seien Zeitgewinne von bis zu 0,78 Sekunden pro Kilometer möglich. Auf der 21 Kilometer langen Strecke am Dienstag entspräche das einem Vorteil von mehr als 16 Sekunden.